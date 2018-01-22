NVIDIA просит ритейлеров продавать не больше двух видеокарт в одни руки

Резкий рост популярности криптовалют привел к настоящей майнинговой лихорадке, что не могло не сказаться на рынке видеокарт, провоцируя дефицит и рост цен. Компания NVIDIA предприняла попытку отрегулировать ситуацию, выдав рекомендации своим розничным партнерам. Об этом рассказал профильный ресурс TechSpot.





NVIDIA попросила ритейлеров ограничить максимальное количество видеокарт, продаваемых в одни руки, двумя штуками. Конечно, NVIDIA не может заставить ритейлеров следовать данному правилу, это лишь предложение и пожелание. На своем сайте компания также пытается отдавать приоритет геймерам перед майнерами при прямой продаже.



Наблюдающийся рост цен

В NVIDIA также дала комментарий немецкому ресурсу ComputerBase.de, в котором подчеркнула, что она недовольна сложившейся ситуацией, поскольку в первую очередь ориентируется на геймеров, это ее главная аудитория, и рекомендовала розничным партнерам принять необходимые меры, чтобы нужды геймеров оказались удовлетворены.