NVIDIA просит ритейлеров продавать не больше двух видеокарт в одни руки

Резкий рост популярности криптовалют привел к настоящей майнинговой лихорадке, что не могло не сказаться на рынке видеокарт, провоцируя дефицит и рост цен. Компания NVIDIA предприняла попытку отрегулировать ситуацию, выдав рекомендации своим розничным партнерам. Об этом рассказал профильный ресурс TechSpot.


NVIDIA попросила ритейлеров ограничить максимальное количество видеокарт, продаваемых в одни руки, двумя штуками. Конечно, NVIDIA не может заставить ритейлеров следовать данному правилу, это лишь предложение и пожелание. На своем сайте компания также пытается отдавать приоритет геймерам перед майнерами при прямой продаже.

Наблюдающийся рост цен
Наблюдающийся рост цен

В NVIDIA также дала комментарий немецкому ресурсу ComputerBase.de, в котором подчеркнула, что она недовольна сложившейся ситуацией, поскольку в первую очередь ориентируется на геймеров, это ее главная аудитория, и рекомендовала розничным партнерам принять необходимые меры, чтобы нужды геймеров оказались удовлетворены.

Источник
TechSpot
Теги
NVIDIA фейспалм Bitcoin криптовалюта биткоин майнинг

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