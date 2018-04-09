Оператор Wi-Fi в метро Москвы устранил уязвимость после утечки данных

Компания МаксимаТелеком, отвечающая за сеть Wi-Fi в московском метрополитене, отреагировала на информацию о «крупной утечке», которая позволяла получить номера телефонов всех подключенных пассажиров поезда, а также «профильную» информацию о них, включая примерный возраст, пол, семейное положение, достаток, а также станции, на которых человек живет и работает.


Об утечке сообщило издание The Village со ссылкой на программиста Владимир Серов, раскрывшего информацию о ней в марте. По его словам, данная дыра в безопасности существовала минимум год. При этом информация о пользователях была доступна в незашифрованном виде.

По словам пресс-службы МаксимаТелеком, уязвимость, о которой идет речь была устранена несколько недель назад, после появления статьи на отраслевом ресурсе. МаксимаТелеком сразу зашифровала передачу профильных данных. таких как номер телефона, пол, возрастная группа и тому подобное. До доработки системы авторизации разработчики выключили хранение данных о перемещении между станциями метро – таким образом полностью исчезла возможность трекинга пользователей.

Как подчеркивает МаксимаТелеком, «крупная утечка», о которой сообщают СМИ, — это база, которую собрал лично Владимир Серов до момента устранения уязвимости. Эта база составляет пять профилей — самого Владимира и его друзей. При этом о существовании аналогичных баз специалистов компании неизвестно.

В компании продолжают принимать меры против неправомерного присвоения аудиторных данных. Основные усилия сосредоточены на полной переработке системы авторизации, исключающей атаки с подменой адреса устройства.

Источник
МаксимаТелеком
Теги
Россия безопасность москва WI-FI шапочка из фольги метро МаксимаТелеком

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Первые московские электробусы с USB-зарядками и Wi-Fi появятся до сентября
ВКонтакте тестирует подсказки стикеров на основе нейросетей
Цифра дня: Сколько вокзалов получат бесплатный Wi-Fi к FIFA-2018?

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 70
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 49
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 47
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46