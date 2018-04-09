Цифра дня: Сколько вокзалов получат бесплатный Wi-Fi к FIFA-2018?

Цифра дня:

136

вокзалов получат бесплатный Wi-Fi к FIFA-2018.

Услуга бесплатного беспроводного доступа в Интернет к старту Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба РЖД (Российские железные дороги).


В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, Республике Татарстан и других регионах страны.

В ближайшее время беспроводная сеть заработает на пригородных вокзалах Калининград-Северный, Светлогорск-2, Зеленоградск, Бологое-Московское, Чудово-Московское, Вышний Волочек, Ржев-Балтийский, Стрельна, Павловск, Новый Петергоф, Царское Село, Малая Вишера, Клин, Свияжск, Ростов-Главный, Аксай, Придача, Волгоград-2, Средневолжская, Кунгур, Верхний Уфалей, а также в пригородном павильоне Тушино (Москва), в зданиях вокзалов станций Батайск и Васильево-Петровская, а также на станциях и остановочных пунктах Аэропорт (Санкт-Петербург), Вековка (Владимирская область), Мацеста, Олимпийская деревня (Сочи) и Первомайская (Екатеринбург).

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию. В дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. К старту Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд.

РЖД совместно с ТрансТелеКомом с 2015 года реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах. Сейчас услуга беспроводного интернета доступна на 107 крупнейших вокзальных комплексах в 83 населенных пунктах страны.

Источник
РЖД
Теги
Россия WI-FI морько ржд поезд

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