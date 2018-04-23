Пользователи жалуются на сбои в работе YouTube

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе видеосервиса YouTube. По данным сервиса DownDetector, проблемы начались утром 23 апреля и достигли пика к полудню.


Как показывает карта сервиса, на момент написания новости YouTube сильнее всего сбоит у пользователей в крупных городах России с самыми мощными очагами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Впрочем, перебои также наблюдаются в Южной Америке, Западной Европе и Индии и некоторых других регионах. Пока неясно, связаны ли перебои в работе YouTube с блокировкой Telegram.

Отметим, в минувшие выходные российские пользователи начали жаловаться на недоступность поиска по адресу google.com и ряда фирменных сервисов. Роскомнадзор, со своей стороны, подтвердил блокировку ряда IP-адресов Google в связи с попытками заблокировать популярный мессенджер Telegram.

Источник
Downdetecor
Теги
Россия Google YOUTUBE сбой блокировка

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