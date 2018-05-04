Во ВКонтакте нашли аналог Telegram-каналов

Команда социальной сети ВКонтакте тестирует собственный аналог каналов мессенджера Telegram. Признаки этого в коде первыми заметили пользователи сообщества «Багосы».


Ресурс «Код Дурова» проверил тестовую версию канала ВКонтакте. По свей функциональности они сходны с Telegram-каналами, похожи на чаты, но не позволяют подписчикам добавлять записи от себя. На такой канал можно подписаться и получать оповещения о новых сообщениях. Как ожидается, каналы расширят возможности мессенджера ВКонтакте.


Дмитрий Лушников, руководитель PR-департамента ВКонтакте, заявил журналистам «Кода Дурова»: «Мы на постоянной основе проводим закрытые тестирования разной функциональности чатов и других сервисов. О запуске новых возможностей в ближайшее время речи не идет».


Источник
Код Дурова
Теги
социальная сеть вконтакте мессенджер Telegram

Комментарии

Материалы по теме

Telegram официально пришёл на Windows Phone

28 мая 2014

Вышел клиент Telegram HD для iPad

22 июля 2014

Пользователей ВКонтакте сдали кредиторам

3 апреля

Роскомнадзор начал блокировать Telegram

16 апреля

Роскомнадзор подал иск на блокировку Telegram

6 апреля

Роскомнадзор потребовал удаления Telegram из App Store и Google Play

17 апреля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Роскомнадзор застрял с удалением Telegram из App Store и Google Play
Twitter признался в угрозе для 330 млн аккаунтов
Основатель сети по доставке еды пойдёт под суд за GPS-трекеры из АлиЭкспресс для курьеров

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 97
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 39