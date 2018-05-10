Цифра дня: Какой скорости достиг интернет в Корее?

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2,5 Гбит/с

достигла скорость интернета в Корее.

Провайдер SK Broadband начал внедрять интернет на скоростях 2,5 гигабита в секунду в Южной Корее. Это дочерняя компания оператора SK Telecom, занимающаяся проводной связью.





Чтобы достичь таких скоростей, SK Broadband использовала технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть) Как отмечает провайдер, технология GPON может обеспечить скорость до 52,5 Гбит/с на один кабель и поддерживать 128 абонентов. При этом сервис продолжит работать на существующей сети, кабели менять не придётся. При подсоединение большого количества мобильных и домашних устройств, скорость одного гаджета сможет достигать 1 Гбит/с. В среднем скорость составит 833 Мбит/с.

SK Broadband планирует запустить интернет-соединение на скоростях 5 и даже 10 Гбит/с во второй половине года, также на сети GPON. Конкурирующий провайдер, KT, планирует запуск сервиса 10 Гбит/с в сентябре. В марте корейское правительство объявило, что будет вкладываться в проекты на 10 Гбит/с для ускорения развёртывания в национальном масштабе.

Отметим, что согласно отчёту Akamai Technologies в 2017 году средняя скорость проводного интернета в США достигала 18,7 Мбит/с, а в России — 11,8 мегабита в секунду. Это соответствует примерно 0,018 и 0,012 Гбит/с.