Яндекс.Деньги разрешили снимать наличные в банкоматах без карты

Команда платёжного сервиса Яндекс.Деньги сообщила о запуске новой возможности. Пользователи Яндекс.Денег теперь могут снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах Райффайзенбанка. Для этого не обязательно иметь при себе пластиковую карту сервиса.


Деньги можно получить с помощью виртуальной карточки по специальному коду. Новая услуга пригодится, когда, например, понадобится срочно снять наличные, а банковской карты не окажется под рукой. Получить наличные можно в любом из 2000 банкоматов Райффайзенбанка в более чем 44 городах шести федеральных округов России.

Райффайзенбанк стал первым в России партнёром Яндекс.Денег, в банкоматах которого люди могут снимать наличные с электронных кошельков. Услуга доступна пользователям, прошедшим полную идентификацию в Яндекс.Деньгах. За раз можно снять от 500 до 5 000 рублей, за сутки — до 30 000 рублей, за месяц — до 150 000. Сумма должна быть кратна 500.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно на сайте Яндекс.Денег выбрать «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести платёжный пароль. Сервис покажет восьмизначный номер и одновременно отправит его на электронную почту пользователя. Яндекс.Деньги также создадут одноразовую виртуальную карту и пришлют SMS с PIN-кодом. Дальше пользователю нужно выбрать в банкомате Райффайзенбанка пункт «Получить наличные без карты», ввести номер и PIN-код.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс деньги Яндекс.Деньги платёжная система Райффайзенбанк

Комментарии

Материалы по теме

PayPal — Все платежи у вас в кармане

15 января 2014

WebMoney Keeper Mobile — Управление финансами

17 января 2014

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

Мобильные Яндекс.Деньги позволяют платить без регистрации

21 мая 2015

Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

27 апреля

Сбербанк запустит оплату в магазинах по QR-коду

23 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Медведев предлагает оставить Россию без Минкомсвязи
Цифра дня: Сколько фальшивых аккаунтов удалила Facebook с начала года?
«Лаборатория Касперского» переводит часть инфраструктуры в Швейцарию

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 60
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45