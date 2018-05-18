День, когда компьютерный мультфильм получил «Оскара»

18 мая 2001 года вышел «Шрэк» — мультфильм, целиком созданный с помощью компьютерной анимации. А заодно он стал первым в истории полнометражным мультфильмом, который завоевал «Оскар».

«Шрэк» нарисовали в студии DreamWorks, основанной выходцем из Walt Disney Company Джеффри Катценбергом, а прототипом зелёного огра, поговаривают, стал Эйснер, когда-то возглавлявший мульт-империю. За первый уикэнд мультфильм собрал 42 миллиона долларов (при бюджете $60 млн), а общие сборы достигли $487 млн.

При производстве фильма его создатели использовали технологию «motion capture» — с помощью камеры ExpertVision Hires Falcon 10 захватывались движения реальных людей и применялись к компьютерным моделям. Большую часть анимации выполнили в программе Fluid Animation System собственной разработки, но для отрисовки волос Феоны и Лорда Фаркуада пришлось использовать сторонний пакет Maya.

18 мая 1969 года в космос отправился американский корабль «Аполлон–10» — он совершит последний испытательный полёт к Луне. После него к спутнику отправился уже тот самый «Аполлон–11», члены команды которого стала первыми людьми на Луне.

Кроме собственно осмотра места посадки для следующей миссии, астронавты «Аполлона–10» провели первый в истории сеанс цветного телевидения с борта космического аппарата.





18 мая 2009 года запустили интеллектуальную базу знаний Wolfram Aplha. Классические поисковые системы вроде Google или Яндекс представляют собой «оглавление интернета» — индекс, базу данных о том, на каких сайтах можно найти нужные слова. В отличие от них, «Вольфрам» знает всё сам. В его распоряжении есть база разнообразнейших знаний: от этимологических и толковых словарей до сводок производства прохладительных напитков по странам. Без проблем система справляется и с математическими задачками, разбирая формулы и делая необходимые вычисления. Самая же примечательная фича «Вольфрама» заключается в его способности понимать естественный язык.

Благодаря Wolfram, появившийся в 2011 году голосовой помощник Siri на iPhone умел сразу выдавать нужную информацию по многим запросам. Хотя Wolfram не смог заменить Google, он подал пример классическим поисковым системам, и те переняли навык прямо отвечать на многие вопросы.