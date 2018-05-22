Instagram разрешил исключать посты друзей из ленты

Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность, давно ожидаемую, пользователями. Теперь можно исключить записи определенных пользователей, не отписываясь от них окончательно.


Пользователю предоставляется выбор — исключить из ленты посты, истории или и то, и другое. Профиль «исключённого» пользователя можно по-прежнему просмотреть и восстановить его в ленте в любое время. При этом «исключённому» сервис не сообщит о том, что его записи не будут видны в ленте определённого пользователя.


Хотя всегда можно отписаться от наскучившего друга по Instagram, но это не всегда бывает удобно или возможно. Например, от родственника, который постит фоточки любимых деточек по 12 раз в день, или директора компании, где пользователь работает. В таком случае, возможность незаметно исключить их посты из своей ленты может оказаться очень полезным. Новая возможность начнёт внедряться пользователям Instagram в ближайшие недели.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
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