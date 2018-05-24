В России Telegram начал пропадать из поисковиков

Mail.ru и «Спутник», принадлежащий Ростелекому, выполнили требования закона, обязывающего поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе для фильтрации заблокированных сайтов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Роскомнадзоре.





Работа системы фильтрации приведёт к исчезновению из поисковой выдачи ссылок на заблокированные сайты, включая и сайт мессенджера Telegram.

При этом поисковики Google и Яндекса пока только тестируют эту возможность, а в штатном режиме поисковики не используют государственную фильтрацию и запрещённые сайты в них доступны. Поиск Rambler работает на базе технологии Яндекса и выполнение закона ложится именно на компанию-партнёра, то есть Яндекс.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,9 млн. 14 мая Роскомнадзор отменил блокировку около 8,2 тысяч IP-адресов подсети Alibaba, 8 мая — более 3,7 млн IP-адресов Google, а 28 апреля — 3 миллионов IP-адресов из подсетей Amazon и OVH SAS.