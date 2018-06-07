Путин пообещал не закрывать Telegram

Российские власти не собираются закрывать социальные сети и сервисы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» в ответ на вопрос видеоблогера Гусейна Гасанова.


Видеоблогер попросил президента прокомментировать ситуацию с возможной блокировкой Instagram и YouTube. На это Путин ответил: «Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Я на своём месте волнуюсь за безопасность людей. Когда представители правоохранительных органов мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов и принять решение. И террористы этим пользуются».

Также Путин отметил, что не одобряет запреты как метод решения подобных проблем. Он заявил: «Легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать своих коллег идти именно по этому пути использования современных средств борьбы с правонарушениями. Не ограничивая пространство свободы в том числе в интернете».

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,9 млн.

Источник
Россия 24
Теги
Россия Telegram блокировка Путин

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