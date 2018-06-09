На Яндекс.Картах появились велосипедные маршруты

Команда разработчиков Яндекс.Карт сообщила о запуске новой возможности. Теперь Яндекс.Карты позволяют прокладывать велосипедные маршруты.

Сервис покажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время поездки. Маршрут можно построить как на компьютере, так и на смартфоне. Владельцам устройств на Android эта возможность уже доступна, а на iOS она появится в ближайшие дни.

При построении маршрутов Яндекс.Карты отдают приоритет дорогам, по которым удобно ездить на велосипеде. Это велодорожки или, например, дорожки в лесопарках. Путь может пролегать и по автомобильным дорогам, но в объезд многополосных трасс.

Веломаршруты могут строить жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, но за пределами столиц функция работает в бета-режиме. На карте Москвы также отмечены пункты проката «Велобайк» — если нажать на метку, сервис сообщит, сколько велосипедов свободно. Помимо велосипедных и автомобильных маршрутов, Яндекс.Карты умеют прокладывать маршруты для пешеходов и для проезда на общественном транспорте.