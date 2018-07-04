Facebook научится отличать правдивые новости от дезинформации

Команда социальной сети Facebook объявила о покупке компании Bloomsbury AI. Это расположенный в Лондоне стартап, создавший технологию обработки естественного языка для систем искусственного интеллекта.


Как сообщила сама Facebook, технологии Bloomsbury позволят усилить позиции Facebook в области исследований обработки естественного языка, а также помочь с пониманием естественного языка, его приложений и использования.

По данным ресурса TechCrunch, Facebook планирует задействовать команду Bloomsbury и её технологии для борьбы с фейковыми новостями и решения других проблем, связанных с контентом. Точная сумма сделки официально не объявлена, но ориентировочно составляет от двадцати трёх до тридцати миллионов долларов.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK

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