Цифра дня: Сколько аккаунтов затронула крупнейшая уязвимость Facebook?

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аккаунтов затронула крупнейшая уязвимость Facebook.

Компания Facebook обнародовала информацию по недавней хакерской атаке, которая охватила около 50 миллионов аккаунтов социальной сети. Хакеры использовали уязвимость в функции «Посмотреть как», которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как она отображается другим.





Хакеры сумели получить цифровые ключи, которые позволяют сохранять авторизацию в соцсети и не вводить пароль и логин при каждом открытии приложения и сайта.

На данный момент функция «Посмотреть как» отключена. Также Facebook «разлогинила» 90 млн пользователей, которым придётся авторизоваться заново. Относительно 50 млн пользователей разработчикам Facebook точно известно, что атака их затронула. Относительно ещё 40 миллионов пользователей приняты аналогичные меры предосторожности, на всякий случай. У этих пользователей в последний год использовалась функция «Посмотреть как».