Илон Маск назвал дату запуска первого туннеля Hyperloop

Илон Маск, владелец The Boring Company, объявил дату начала работы первого вакуумного туннеля для скоростного перемещения Hyperloop. В своём аккаунте Twitter он сообщил, что туннель «почти готов», а запуск его запланирован на 10 декабря 2018 года.





Речь идёт о туннеле в городе Хоторн, расположенном в графстве Лос-Анджелес. Там же расположена ракетостроительная компания SpaceX. В день запуска пассажиры смогут воспользоваться скоростной капсулой бесплатно.

Проектная скорость передвижения капсул Hyperloop составляет 400 км/ч. В прошлом году компания Hyperloop One провела первое испытание капсулы с пассажиром, добившись скорости 113 км/ч. В первом тоннеле скорость будет достигать около 250 км/ч.