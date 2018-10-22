Илон Маск назвал дату запуска первого туннеля Hyperloop

Илон Маск, владелец The Boring Company, объявил дату начала работы первого вакуумного туннеля для скоростного перемещения Hyperloop. В своём аккаунте Twitter он сообщил, что туннель «почти готов», а запуск его запланирован на 10 декабря 2018 года.


Речь идёт о туннеле в городе Хоторн, расположенном в графстве Лос-Анджелес. Там же расположена ракетостроительная компания SpaceX. В день запуска пассажиры смогут воспользоваться скоростной капсулой бесплатно.

Проектная скорость передвижения капсул Hyperloop составляет 400 км/ч. В прошлом году компания Hyperloop One провела первое испытание капсулы с пассажиром, добившись скорости 113 км/ч. В первом тоннеле скорость будет достигать около 250 км/ч. 

Источник
Илон Маск
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