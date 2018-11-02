80% россиян оказались некомпетентными

Компания Boston Consulting Group опубликовала результаты исследования населения России. Как оказалось, свыше 80% трудоспособного населения России не имеют необходимых навыков и знаний для работы на современных рынках.

Народное творчество
Народное творчество

Аналитики BCG отмечают, что структура занятости в России всё ещё сходна с СССР и соответствует уровню сырьевой колонии. Так, 35% населения заняты низкоквалифицированным трудом, включая базовый физический труд с повторяющимися типовыми или механическими задачами.

Самыми распространёнными профессиями оказались водитель (7,1%), продавец (6,8%) и охранник (1,9%). Доля этих трёх профессий продолжает расти в последние 15 лет.

Только 17% населения занято высококвалифицированным трудом, включая интеллектуальную работу, творческие и нерутинные задачи. Этот показатель в полтора раза ниже, чем в США и Японии, в 1,7 раза меньше по сравнению с Германией, в 2 по сравнению с Сингапуром и в 2,6 раза по сравнению с Великобританией.

По подсчётам аналитиков, дефицит квалифицированных кадров составляет 10 млн человек до 2025 года, столько специалистов не хватает для развития экономики и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром. При этом современная система образование готовит в основном клерков и исполнителей-менеджеров, тогда как не хватает научных работников, руководителей и инженеров. В то же время в России не созданы условия для реализации талантов и способностей.

В исследовании принимали участие компании из 22 отраслей с численностью сотрудников больше 3,5 млн человек.

Источник
Finanz.ru
Теги
Россия

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