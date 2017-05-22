Не имеешь прав, но должен: как нас обманывают в лицензионных соглашениях

Переходя по ссылке в эту статью, вы выражаете готовность увидеть попытки производителей увильнуть от ответственности за «производственный брак», узаконить шпионаж за пользователем или «содрать» с него деньги. Мы вас предупредили!

«Было ваше, стало наше»

Обычная практика для соцсетей, фотохостингов или облачных хранилищ. Например, оговорки в стиле:





«Загружая или иным образом добавляя материалы в наши Службы, вы предоставляете нам действующую во всем мире лицензию, которая позволяет нам использовать это содержание, размещать его, хранить, воспроизводить, изменять, создавать на его основе производные работы, обмениваться им, публиковать его, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять.»

А ведь это цитата из лицензионного соглашения Сервисов Google, которое касается не только всего, что вы обнаружили в поиске или любых страницах со счётчиками Google, но и вашего смартфона в том числе. Слежка по GPS, анализ предпочтений и вкусов на основании сайтов, копание в e-mail и Google Photos — любое действие Гугл может делать без вашего ведома, потому что вы уже со всем этим согласились, когда активировали учётную запись в Google Play, чтобы скачать клиент «В Контакте»!



Не стесняйтесь снимать фото, видео и писать посты — пополняйте фонд имущества соцсетей

Кстати, этот самый «В Контакте» имеет право передавать ваши данные третьим лицам — для «заточенной» по под ваши вкусы рекламы, разумеется. И по требованию суда и полиции в вашем «грязном белье», включая личную переписку, тоже имеют право копаться.

При входе в Facebook, к примеру, вы «предоставляете нам переуступаемую, передаваемую в порядке сублицензирования, свободную от роялти, глобальную лицензию на использование любых материалов, на которые распространяются права интеллектуальной собственности, размещаемых Вами на Facebook или каким-либо образом связaнных с Facebook». Подход примерно такой же, как у детского сада и «арендой песочницы», с той лишь разницей, что детский сад отвечает «головой» за своё функционирование и сохранность детей, а соцсети не несут ответственности ни за сохранность данных, ни за взломы.

Самая весёлая картина, конечно, царит в лицензионном соглашении Windows 10: имена, пароли, явки (вот почти в таком виде) отправляются на серверы Microsoft, Cortana на русском языке не работоспособна, но собирает информацию о звонках, отправляет «куда надо» переписку по e-mail и SMS, ключ на расшифровку всех зашифрованных стандартными средствами Win 10 файлов хранится у Microsoft, а самое великолепное — формулировка «мы расшифруем и взглянем на ваши данные в интересах защиты наших клиентов или для соблюдения условия использования наших услуг». Отчего бы и не взглянуть на содержимое моего компьютера, не правда ли? Когда оказалось, что некоторые пользователи всё-таки читают соглашение, разгорелся скандал, и формулировки изменили. В общем, как в старом анекдоте — «не прокатило»

«Мы никогда и ни в чём не виноваты. А если виноваты, то на копеечные суммы»

Кстати, об ответственности. Чудесное:

«Яндекс не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов Яндекса или отдельных частей/функций сервисов. При любых обстоятельствах ответственность Яндекса в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины».

Особенно колоритно звучит для пользователей банковской карты «Яндекс Денег». Чуть менее колоритно — для тех, кто оплачивает безналом такси или покупает товары напрямую из Яндекс Маркета.

Антивирусы (программы, ответственные за обеспечение безопасности), кричат со страниц ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ об отказе от ответственности. Например, из лицензионного договора Касперского: «В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, правообладатель и/или его партнёры не несут ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием деятельности, утратой информации или иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования программного обеспечения, даже если правообладатель и/или его партнеры были уведомлены о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба».





Угадайте с одного раза, платил ли Samsung компенсации за ожоги от Galaxy Note 7?

Поясняю «на пальцах»:

— Ребята, я покупал у вас антивирус. Он стоит на всех офисных компьютерах, с последними базами, а сегодня оказалось, что на компьютеры проник вирус-шифровальщик — доступа к файлам нет, за код разблокировки нужно отваливать создателям вируса $10 тысяч. Что делать?

— Ничего, с кем не бывает. Кстати, у вас скоро лицензия истекает. Давайте продлим, раз уж позвонили?

И дело не в Яндексе или Касперском — это общепринятая практика, предоставлять программы и сервисы «как есть».

Если вы купили игру за несколько тысяч рублей, а она не работает из-за антипиратской защиты или того, что ей необходимо постоянное онлайн-соединение (а серверы разработчиков не работают) — ваши проблемы. Если игра тормозит или «глючит» абсолютно у всех пользователей, потому что разработчики выпустили недоделанную версию — это тоже никого не заботит. Вы ведь не думали, что программисты будут следить за качеством своей работы только потому, что вы платите им за это деньги? Это пусть медики следят за такими вещами — их можно даже в тюрьму отправить за ошибки, а гении цифрового кода ни за что перед своими клиентами не ответственны.

«Ты ничего не купил — тебе дали попользоваться на время. Захотим — отнимем»

По большому счёту, приобретение игр и программ с точки зрения закона всегда было не покупкой, а арендой. Потому что покупка, если проводить аналогии ПО с едой — это не когда вы покупаете хлеб, а когда приобретаете цех, в котором штампуют буханки, и немного сырья вместе с ним. Впрочем, любые аналогии будут «кривыми», потому что программы и игры сложнее создавать с нуля, но гораздо проще «штамповать» крупным оптом.

Так вот — суть заключается в том, что онлайн-магазины и сайты с программами/играми не только перекрывают доступ посетителям по политическим мотивам (долгое время США заставляла своих разработчиков ПО закрывать доступ даже к бесплатным программам и играм для всех жителей Ирана), но и «перекраивать» или отзывать уже проданную продукцию. Например, Amazon со своей торговлей электронными книгами в США однажды стёр книгу Джорджа Оруэлла «1984» с «читалок» всех клиентов без предупреждения. И без согласия тех, кто потратил на покупку произведения свои деньги. Сумму покупки магазин потом возместил, но массовая ликвидация романа о борьбе с «неудобной» литературой и людьми украсила конфуз Amazon. И лишний раз доказала, что ничто купленное в современных цифровых магазинах покупателям не принадлежит, причём вы сами с этим соглашаетесь, когда принимаете лицензионное соглашения.

Amazon изымает книгу Оруэлла у пользователей Kindle, акт первый

Впрочем, изъятие цифровых «радостей» — не такая уж частая практика, иногда вашу покупку «видоизменяют» вместо того, чтобы отнять. Например, Rockstar принудительно обновила GTA San Andreas в Steam и… удалила из неё музыку. Закончились, понимаете ли, сроки действия договоров с музыкантами. И никого не волнует, в каком виде вы купили игру. Если будет надо — главного героя заменят хоть на Трампа, и вы не имеете права жаловаться на какие-либо изменения. Даже если сохранения из предыдущей версии перестали работать после того, как вы почти полностью прошли сюжет.

«Даже готовой вещью вы имеете право пользоваться только так, как скажем мы»

К тому, что нематериальные вещи (софт, игры, книги, фильмы) живут по своим законам, мы уже привыкли, но сегодня ваши права ограничены даже после покупки «железной», самой что ни есть материальной техники.



Учишь ремонтировать людей ноутбуки — отправляешься в суд

К примеру, если производитель решил, что вы не имеете права ремонтировать ноутбук в домашних условиях — значит так тому и быть. Поэтому Apple грозит судом владельцу MacBook, который отремонтировал свою «машину» с затратами в $1 и показал результат всем, кто уже готовился отваливать $750 за ремонт этого же дефекта в официальном сервисном центре. О том, что в современных компьютерах намеренно используются нестандартные винты, распаянные и приклеенные комплектующие вместо разборных, говорить не будем?



Смотреть можно — ремонтировать нельзя. Только за круглые суммы в официальном техцентре

Да и бог с ними, с компьютерами. Но сегодня вы не имеете права даже ремонтировать свой трактор (!) неофициальным образом, если он выйдет из строя. Только авторизованные сервисные центры за не менее авторизованную стоимость услуг! В России такое веселье ещё не набрало обороты, а вот американские фермеры уже «наслаждаются» ситуацией, когда, согласно лицензионному соглашению, самостоятельный ремонт тракторов запрещён, компания-производитель не отвечает за любые неполадки, а для диагностики и устранения неполадок приходится покупать взломанные прошивки для трактора, который встал среди поля и вопит «обратитесь к авторизованному специалисту!».

«Мы проверим все ваши файлы и доложим куда следует»

И, наконец, забудьте о личной жизни в интернете. Даже если вы ведёте себя тихо в соцсетях, ничего не комментируете и не лайкаете, ни с кем не делитесь своими файлами, а просто храните под паролем личные данные в интернете — вас уже пристально изучают.

«Разумеется, изучают!», - скажите вы и кивнёте на рекламу ковров, которая преследует вас после посещения онлайн-магазина месяцы подряд. Но дело не в рекламе – дрессированные компьютеры проверяют все тексты и фотографии на предмет «странностей» владельца, потом пишут доклады людям в стиле «вот этот товарищ мне не нравится», а люди уже ковыряются сполна в вашей переписке и фотографиях, чтобы потом вызвать на дом наряд полиции, если найдутся основания.



Улыбайтесь и машите — спецслужбы любят жизнерадостных подсудимых

Никто не верил, что интернет-компании вообще тратят время на такие действия, и это прекрасно, что Google поймал педофила после того, как перекопал все его личные запароленные данные. Но складывается впечатление, что скоро уже нельзя будет написать в личной переписке другу «выложишь мои пьяные фотки – по морде получишь!» без угрозы, что вас не арестуют ребята с автоматами.