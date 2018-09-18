Обзор криптовалюты Tron: как она сделает жизнь интереснее и сколько на этом можно заработать

Tron – один из самых амбициозных и спорных проектов 2017 года. У стартапа далеко идущие планы по завоеванию индустрии развлечений, много критиков и уже 13-е место в рейтинге криптовалют по капитализации. Что надо знать о Tron, за что его ругают и какую прибыль он может принести инвестору?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

В чем суть проекта?

Соберите все развлечения, доступные в интернете, уберите цензуру, добавьте блокчейн и смарт-контракты и получите общее представление о нашем герое дня. Это если вкратце. Tron задуман как распределенная сеть для свободного обмена контентом между пользователями, а также разработки и запуска приложений развлекательного характера.

Что можно будет сделать на этой платформе:

загрузить, хранить, передать, сдать в аренду или получить любой контент: изображения, видео, документы и т.д.;

поддержать интересные проекты, что называется, рублем, а также лайками, репостами, комментариями;

развернуть на базе сети децентрализованное приложение, от мелкой программки до крупной многопользовательской игры;

распространять контент и запускать приложения без оглядки на государственные запреты;

получить криптовалюту Tron в качестве награды за размещение контента;

продавать контент, не теряя деньги на услугах посредников вроде Google Play и не испытывая конкурентного прессинга со стороны крупных компаний;

выпустить собственные токены;

поучаствовать в управлении сетью путем голосований, доступных держателям коинов Tron.

Кто все это придумал?

Основатель стартапа – Джастин Сун, золотой мальчик и криптовизионер, известный успешным запуском приложения Peiwo, а также работой в качестве советника и главного представителя Ripple Labs в Китае с 2013 по 2016 год. Forbes дважды включал его в 30-ку самых успешных людей Азии до 30 лет, а еще его сравнивают с основателем Alibaba Group Джеком Ма.



Основатель криптовалюты Tron - Джастин Сун

Сун, конечно, не в одиночку тянет на своих хрупких плечах тяжкую ношу Tron. Развитием и технической поддержкой проекта занимается некоммерческая организациям Tron Foundation, зарегистрированная в Сингапуре. Команда стартапа не раз подчеркивала, что не планирует извлечь из своего детища коммерческую выгоду. То есть ребята работают на благо человечества, жаждущего побольше зрелищ в перерывах между заработком на хлеб насущный. Кроме того, они рассчитывают помочь создателям контента получать честное вознаграждение за их творчество.

Чем Tron лучше Ethereum и его аналогов?

Начать можно уже с того, что для проекта выбран более узкий круг задач – он сконцентрирован на развлечениях. Поэтому разработчики сосредоточились на адаптации блокчейна для работы с такого рода информацией и удобстве как для создателей контента, так и для его потребителей.

Что еще важнее, это пропускная способность. Эфириум уже серьезно проигрывает Tron по данному параметру – сеть «Эфира» обрабатывает порядка 25 транзакций в секунду. У Tron этот показатель уже достиг 2 тыс. операций в секунду, по информации на официальном сайте стартапа. Правда, и Ethereum не стоит на месте и в ближайшие год-два тоже обещает показать улучшения по этой характеристике. И не забывайте о других аналогах, включая EOS.

Еще одно важное отличие от эфириума – алгоритм консенсуса. Tron изначально не использует уже изживающий себя PoW (проверка того, что майнинг был проведен). Выбор разработчиков пал на DPoS – делегированное доказательство доли. Валидацией блоков занимаются 27 суперпредставителей, которых избирают держатели монет Tron путем демократического голосования. Таким путем разработчики достигают расширения возможностей масштабирования и достижения высокой пропускной способности сети.

Алгоритм доказательства доли, безусловно, выглядит более более перспективно, чем старый добрый PoW, от которого и сам эфириум пытается тихонько отползти. Правда, на DPoS многие представители криптосообщества тоже смотрят со скепсисом, потому что считают, что из-за него криптовалюту будет сложнее сделать децентрализированной.

Например, Виталик Бутерин отмечает: чем меньше полных узлов (нод), занятых валидацией блоков, тем проще их вычислить, атаковать или отключить по распоряжению правительства. В случае с Tron их всего 27, и, если учесть доводы Бутерина, риск отключения всех нод и полного прекращения работы сети довольно высок. Но разработчики Tron, очевидно, не считают его критичным.

Кстати, одним из этих 27 суперпредставителей-операторов полных нод Tron в июле 2018-го стал Джастин Сун. Он будет получать вознаграждение за участие в валидации блоков. Все коины, добытые таким нелегким трудом, Джастин клятвенно обещал пожертвовать на развитие своего стартапа.

План развития Tron

Работа над проектом расписана аж до 2027 года – сразу видно, ребята по мелочам не размениваются. План включает 6 этапов:

Exodus (Исход) – запуск майннет Tron в 2018-м;

– запуск майннет Tron в 2018-м; Odyssey (Одиссея) – внедрение механизма защиты авторских прав на контент. Этап продлится до июня 2020 года;

– внедрение механизма защиты авторских прав на контент. Этап продлится до июня 2020 года; Great Voyage (Великое Путешествие) – появление функции запуска ICO в рамках экосистемы Tron, пересмотр порядка распределения дивидендов. Эта стадия должна завершиться к июню 2021-го;

– появление функции запуска ICO в рамках экосистемы Tron, пересмотр порядка распределения дивидендов. Эта стадия должна завершиться к июню 2021-го; Apollo (Аполлон) – создание децентрализованной платформы, которая даст пользователям возможность обмениваться токенами отдельных проектов, запущенных на базе Tron, покупать их и продавать за другую крипту. Завершить эту работу команда обещает к марту 2023 года;

– создание децентрализованной платформы, которая даст пользователям возможность обмениваться токенами отдельных проектов, запущенных на базе Tron, покупать их и продавать за другую крипту. Завершить эту работу команда обещает к марту 2023 года; Star Trek (Звёздный Путь) – интеграция платформы для онлайн-игр. С ней разработчики смогут запускать онлайн-игры и даже собственные платформы для них в рамках экосистемы Tron. На этой же стадии должна появиться монетизация трафика, призванная обеспечить заработок на авторских правах. Этап продлится до 2025 года;

– интеграция платформы для онлайн-игр. С ней разработчики смогут запускать онлайн-игры и даже собственные платформы для них в рамках экосистемы Tron. На этой же стадии должна появиться монетизация трафика, призванная обеспечить заработок на авторских правах. Этап продлится до 2025 года; Eternity (Вечность) – создание платформы для сбора средств, которая позволит разработчикам привлекать финансирование для своих проектов напрямую от пользователей. Последние, в свою очередь, смогут инвестировать или вносить безвозмездные пожертвования на разработку приложений и игр. Это заключительный рывок для команды Tron, а его завершение намечено на сентябрь 2027 года.

В 2018-м разработчики стартапа доказали, что готовы исполнять свой план и принятые на себя обязательства перед инвесторами. Благополучно состоялся запуск майннет Tron с переходом на протокол DPoS.



Стратегия развития Tron

Более того, Tron Foundation объявила о покупке BitTorrent и представила проект Атлас, в котором предусмотрена интеграция популярного трекера с блокчейн-платформой. В результате такого объединения ресурсов BitTorrent должен стать пошустрее, а его пользователи смогут рассчитывать на получение награды за размещение контента. Tron, в свою очередь, получит крупное приложение с огромной аудиторией для своей сети.

Критика проекта Tron

Даже если не брать в расчет саркастические замечания шутника Бутерина насчет этого проекта или высказываний в духе «я не верю в эту крипту», есть, за что поругать команду.

В 2017-м Tron благополучно собрал круглую сумму на ICO - $70 млн. Представьте, они ухитрились сделать это с неоригинальным White Paper (документы-презентация криптовалюты). Некоторые части основного документа проекта были банально скопированы из WP других стартапов. Когда основателя Tron уличили в этом, он стал оправдываться, что проблема кроется в некорректных переводах изначальной китайской версии документа. Сун заявил, что в перевод не вошли многие существенные моменты и ссылки на предыдущие проекты. И всё же команда стартапа предусмотрительно удалила скомпрометированный White Paper на всех языках, кроме китайского, и до сих пор не представила его новую версию без плагиата.

Помимо этого, из более-менее конструктивной критики можно назвать упомянутые выше замечания по поводу DPoS (алгоритм подтверждения и защиты тразакций), хотя и они не так уж однозначны. Насколько оправдаются опасения по поводу чрезмерной централизации сети с таким алгоритмом консенсуса, покажут только время и практика.



Сейчас ожидать скачков курса Tron ещё рано, но все перспективы у него есть

Неслабый удар по репутации Tron и лично его создателя нанесли слухи о том, что Сун на пике цены своей криптовалюты одним махом продал собственный запас этих монет на общую сумму $300 млн. Сам Джастин эти домыслы, конечно, опроверг, а железных доказательств его виновности публика так и не увидела. Зато осталось немало представителей криптосообщества, которые уверены, что весь проект задуман исключительно для личного обогащения Суна и разработчиков Tron.

Описанная история всплыла в начале 2018-го. Тогда же Суна и Ко критиковали за отсутствие хоть какого-то жизнеспособного продукта и вообще чего либо, кроме концепции и грандиозных планов. Однако сейчас уже можно сказать, что эта претензия к Tron отпала.

Стоит ли покупать криптовалюту Tron?

Рынок развлечений - это $1 трлн, и рассматриваемый проект теоретически может откусить неслабый кусок от этого пирога. Успех этого предприятия практически целиком зависит от того, насколько хорошо поработает команда разработчиков, сумеет ли она реализовать поставленные задачи. Если исключить форс-мажоры, а также недобросовестность и профессиональную несостоятельность команды, проекту и его коину TRX можно напророчить светлое будущее, не покривив душой.

Только вот курс монеты идет по нисходящей траектории с начала мая 2018-го. Не помогли TRX ни запуск майннет, ни новости о покупке BitTorrent, ни сжигание 1 млрд. из 100 млрд выпущенных монет. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в этом периоде показало почти непрерывный спад большинство топовых коинов, так что нашему пациенту диагноз ставить рано.



Tron теперь можно приобрести на бирже EXMO

В ближайшее время курс TRX, вероятно, сможет развернуть только общий бычий (когда от криптовалюты избавляются на пике курса, а не ждут её укрепления в отдалённом будущем) тренд на крипторынке. В дальнейшем монета будет дорожать по мере реализации этапов дорожной карты, появления в сети интересных проектов, присоединения к ней крупных игроков. Кроме того, до завершения всех работ в соответствии с Road Map дополнительных эмиссий монет не будет, что временно отменяет инфляцию. По прошествии 5-10 лет цену TRX будет определять в большей степени его полезность и реальное использование, чем настроения на рынке криптовалют.

Поэтому покупка TRX сейчас – это ставка на добросовестность и успех команды проекта. Инвестиции должны быть рассчитаны на длительный срок – не стоит ожидать быстрых денег за полгода-год. Спрогнозировать размер прибыли довольно проблематично, но, если все пойдет по плану без эксцессов и новых витков обвала крипторынка, возможно, курс достигнет $0,5-0,6 в ближайшие 2 года при том, что сейчас стоимость монеты упала ниже $0,02.

Есть и еще одна деталь. В будущем держатели TRX, судя по всему, получать возможность участвовать в раздачах бесплатных токенов проектов, который разработчики будут запускать на базе Tron. Это значит, что вы сможете совершенно бесплатно получать валюты развлекательных проектов и либо продавать их, либо оплачивать ими доступ к контенту и приложениям. Конечно, до этого счастья еще надо дожить, но перспектива приятная, особенно если Tron таки станет одной из крупнейших развлекательных платформ в мире, что нельзя исключать.

Где хранить и как купить TRX?

Список рекомендованных кошельков размещен на официальном сайте Tron. Есть веб-версии, десктопные программы и мобильные приложения.

Купить TRX можно за рубли с помощью онлайн-обменника или на бирже EXMO. К доллару он торгуется на Livecoin. Для проведения транзакций можно использовать Яндекс.Деньги, Qiwi, Payeer, есть варианты с расчетом банковской картой или через интернет-банк.