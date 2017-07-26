Выжимаем максимум из телевизора: 5 лучших ТВ-приставок

Не прельщайтесь значком "Smart TV" в описании нового телевизора — скорее всего, умеет он совсем немного, а тормозить будет во весь рост, убивая всё удовольствие. Отдельная приставка — и мы говорим не об игровых консолях — всегда лучше. Мы выбрали пять моделей — выбирайте под свои пристрастия.

Apple TV



Apple TV



Цена: 10 000 рублей за 32 ГБ

Сегодня в магазинах продаётся уже четвёртая версия приставки Apple TV. В комплекте у неё идёт удобный пульт с гироскопом и акселерометром, которые понадобятся в играх, и небольшим тачпадом, а работает он от аккумулятора — батарейки покупать не придётся. Кроме того, Apple TV — единственный медиаплеер, который предоставляет доступ к iTunes, так что, если вы уже давно работаете с экосистемой Apple, то эта приставка подойдёт вам как нельзя кстати. Кроме того, она умеет показывать ваши фотографии из iCloud и делать из них заставку, поддерживает джойстики для iPhone и работает с российскими онлайн-кинотеатрами.

Главное достоинство Apple TV 4-го поколения — поддержка приложений, которых для неё уже написали несколько десятков тысяч. Среди них есть и игры, и очень продвинутые прогнозы погоды, и видеоуроки по фитнесу, и программы для просмотра телеканалов (и отдельных, и целых пакетов — например, Билайн ТВ) — пригодится в городе, если у вас нет коллективной антенны, или на даче, если там достаточно быстрый интернет. Тот случай, когда ТВ-приставка сделает из телевизора, собственно, телевизор.

Dune HD Solo 4K



Dune HD Solo 4K

Цена: 22 000 рублей (без жёсткого диска в комплекте)

Компания Dune уже давно присутствует на рынке сетевых медиаплееров и на её счету десятки разных моделей. Одна из последних может похвастаться тем, что спокойно «переваривает» контент в разрешении 4К. Несмотря на то, что устройство очень компактное, вы в него можно установить жёсткий диск (форм-фактора 2,5”, как у ноутбука).

Собственных приложений в Dune Store очень мало, зато есть возможность устанавливать программы сторонних разработчиков, а вот их уже — огромное количество, и все можно найти также через меню приставки. Основных минусов — два: во-первых, 4К-видео воспроизводится только при частоте 30 кадров в секунду, а во-вторых, стоит Dune HD Solo 4K дороже конкурента от Apple почти вдвое — 22 тысячи рублей.

Google Chromecast Ultra



Google Chromecast Ultra

Цена: 5500 рублей

Самый компактный в нашей подборке сетевых плееров. Последняя модель обзавелась поддержкой 4К-контента, но может показаться непривычной для тех, кто уже пользовался другими медиаплеерами. Google Chromecast Ultra, хоть и подключается напрямую к телевизору, своего интерфейса не имеет — выбрать, что смотреть, нужно в смартфоне или планшете (после этого гаджет уже не участвует в показе). Это может быть не всегда удобно, но сенсорный экран смартфона куда как лучше подходит для навигации, нежели пульт ТВ. Также можно отправлять видео на Chromecast и с компьютера или ноутбука. И при всём при этом устройство стоит всего пять тысяч рублей.

NVIDIA Shield TV



NVIDIA Shield TV

Цена: 18 000 рублей

На этом поле играет и компания NVIDIA. Она хоть и добилась огромного успеха на рынке видеокарт, но не забывает прощупывать почву и в других направлениях. И NVIDIA Shield TV тому доказательство. Главная изюминка этой приставки, помимо само собой разумеющийся поддержки онлайн-кинотеатров, это возможность трансляции на телевизор игр с вашего компьютера. Это даёт возможность играть с джойстиком, сидя на диване — даже не обязательно в той же квартире, где и ваш геймерский ПК. Но что делать, если у вас его нет? Просто подписатьcя на сервис GeForce Now и играть в игры, которые запускаются на мощных серверах NVIDIA и транслируются на ваш Shield. К тому же, на сегодняшний день это самый быстрый проигрыватель 4K и единственный, который поддерживает одновременно и 4К, и HDR.

Xiaomi Mi Box International Version 4.0



Xiaomi Mi Box International Version

Цена: 6300 рублей

А вот присутствие Xiaomi на рынке медиаплееров не удивительно, так как эта компания известна большим разнообразием ну очень широким ассортиментом техники: от смартфонов до велосипедов. И, традиционно, её аналог стоит совсем недорого — всего 6300 рублей. Дешевле только Google Chromecast Ultra. Пульт Xiaomi Mi Box подозрительно напоминает пульт NVIDIA Shield, и свою работу выполняет отлично. Жаль только, что у него нет разъёма для наушников. Xiaomi Mi Box также поддерживает 4К-разрешение, но других особенностей, кроме невысокой цены, у него нет.