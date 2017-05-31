Шлем Samsung Gear VR получил поддержку Chromecast

Компания Oculus объявила, что добавила шлему виртуальной реальности Samsung Gear VR поддержку Google Chromecast. В результате пользователи шлема могут транслировать контент из виртуальной реальности на любой совместимый с Google Cast дисплей.





Для этого потребуется свежая версия мобильного приложения Oculus и нажать в нем кнопку Cast, прежде чем вставить смартфон в шлем Samsung Gear VR. То есть, если вам захочется разделить с кем-то впечатления от виртуальной реальности, придется снять шлем, вытащить смартфон, нажать Cast и вставить смартфон в шлем. Зато потом, друзья и близкие смогут увидеть все тоже самое, что и пользователь шлема, на экране телевизора.