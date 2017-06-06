Яндекс.Навигатор научился отмечать свободные места на парковках

Команда сервиса Яндекс.Навигатор запустила новую полезную функцию. В мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android, заработал показ парковочных мест, которые только что освободились.





Напомним, в прошлом году Навигатор начал показывать парковки на карте, а в апреле стал строить специальные маршруты для поиска мест, где можно оставить машину. Теперь сделан следующий шаг — приложение научилось отмечать особыми значками парковочные места, которые недавно освободились.

Яндекс.Навигатор показывает освободившиеся места на наземных парковках, расположенных вдоль дорог и на специально выделенных территориях. Как только место освобождается, приложение выделяет его зеленым кружком, и пользователь может построить до него маршрут. Метки сохраняются пять минут — часто за это время стоянку занимают.

Освободившиеся места на парковках Яндекс находит с помощью алгоритма на основе машинного обучения. Он анализирует координаты пользователей и данные о том, едет человек или идет. Если алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине, а не сел, например, в автобус на ближайшей остановке, место отмечается как свободное. Координаты и обезличенные данные о характере движения Яндексу передают сами пользователи.

На данный момент Яндекс.Навигатор показывает освободившиеся парковочные места в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле. Еще в пяти городах России эта функция работает в тестовом режиме.

Обновленный Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.