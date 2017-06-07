Apple начнет сворачивать поддержку 32-битных приложений для Mac с января 2018 года

Компания Apple уже, фактически, положила конец 32-битным приложениям на своих мобильных устройствах с выходом iOS 11, а через некоторое время подобное изменение ждет и операционную систему macOS.





Во время одного из выступлений на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, Apple объявила, что macOS High Sierra станет последним релизом macOS с поддержкой 32-битных приложений "без компромисов".

Начиная с января 2018 года новые приложения, представленные на одобрение в Mac App Store, должны быть 64-битными, а к июню 2018 года 64-битными должны быть все приложения и обновления, представленные на одобрение в Mac App Store. Со следующим за macOS High Sierra релизом, Apple начнет "агрессивно" предупреждать пользователей, прежде чем отключить их поддержку окончательно.

Напомним, как обнаружили тестеры, в iOS 11 нельзя ни установить, ни открыть 32-битные приложения. При этом Apple уже довольно давно начала готовиться к этому шагу. Например, с запуском iOS 10.1 в октябре 2016 года компания начала предупреждать пользователей, что старые приложение могут замедлять iPhone, а с выходом первой беты iOS 10.3 в январе 2017 года предупреждение стало еще серьезнее — "это приложение не сможет работать с будущими версиями iOS".

Поддержка 64-битных приложений появилась в iPhone 5s, вышедшем в сентябре 2013 года. С 2015 года все новые приложения и обновления должны использовать 64-битную архитектуру, чтобы попасть в App Store. Таким образом оставшиеся 32-приложения не обновлялись как минимум два года.