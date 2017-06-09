Microsoft выпустила превью Windows 10 с множеством изменений

Компания Microsoft обещала большие изменения для Windows 10 осеннем обновлении Fall Creators Update. Она подкрепила свои заявления делом, выпустив превью-версию Windows 10 Insider Preview с номером сборки 16215 для смелых пользователей-тестеров «Быстрого доступа» (Fast Ring).


Апдейт приносит новый дизайн уведомлений в Центре Уведомлений (Action Center), улучшенную поддержку с рукописного ввода и стилусов, улучшенный голосовой помощник Cortana и браузер Edge, улучшенную поддержку HDR и так далее. Обновление может оказаться крупнейшим за историю программы Insider Preview.


Изменения начинаются прямо с меню "Пуск", которое теперь отличается так называемым "акриловым" полупрозрачным дизайном и упрощенным изменением размера, это часть нового дизайна Fluent Design, ранее известного как Project Neon. Это касается и Центра Уведомлений с опциями для более простой настройки. На панель задач можно прикреплять сайты из Edge. Браузер Edge также получил полноэкранный режим с помощью простого нажатия F11.



Cortana научилась лучше распознавать рукописный ввод. Для последнего вообще появились новые функции в панели, преобразующей каракули в текст на лету. Когда пользователь поднимает стилус, текст сдвигается, так что можно не сдвигать руку при написании больших объемов текста. Кроме текст можно выделять для редактирования, корректировать его, написав что-то поверх неправильного варианта, использовать жесты, вставлять эмодзи стилусом и так далее. Также предусмотрена промотка пером и функция поиска стилуса (!).


Microsoft улучшила ввод и во многих других областях, добавив эмодзи к любой клавиатуре через шорткаты Windows. Была переработана сенсорная клавиатура для работы устройств в режиме планшета.


Книги ePub получили заметки и аннотации. В приложениях Фото, Groove Music, Кино и ТВ лучше определяются папки с локальным контентом. Новая страница "HDR и продвинутые цветовые настройки" (HDR and Advanced Color Settings) позволяет проще настроить дисплей. И это еще далеко не все новшества новой сборки.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft Windows 10 Cortana

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