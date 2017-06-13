Instagram запускает Архив для всех пользователей

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске функции Архива (Archive) для всех своих пользователей. Ранее она тестировалась на небольшом количестве пользователей.


Архив позволяет скрыть старые посты в Instagram, не удаляя их. После архивирования фотографии становятся доступны только самому пользователю. Функция архивирования доступна в меню «...» вверху публикации и в самом верху списка. Для просмотра архива, надо зайти в профиль и коснуться значка архива в правом верхнем углу. Также фото можно вернуть из архива в общий доступ по нажатию опции «Показать в профиле». Архив появился в приложении Instagram версии 10.21 и выше для iOS и Android.


Обновленный Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.


Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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