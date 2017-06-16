Яндекс.Касса научила Viber выставлять и оплачивать счета

Команда проекта Яндекс.Касса сообщила о запуске новой возможности для мессенджера Viber. Теперь онлайн-магазины и сервисы с помощью Яндекс.Кассы смогут выставлять счета через Viber, а пользователи — производить оплату прямо через мессенджер.





Счет на оплату можно вставить в любое сервисное сообщение Viber — в частности, о поступлении нового товара, акциях или скидках. Выставлять счета в Viber компания может как через личный кабинет в Imobis, так и через бота в мессенджере.

Чтобы выставлять счета в Viber, нужно подписать договор с Яндекс.Кассой и подключиться к Imobis. История оплаченных счетов будет храниться в личных кабинетах компании в Яндекс.Кассе и Imobis.