Яндекс.Касса научила Viber выставлять и оплачивать счета

Команда проекта Яндекс.Касса сообщила о запуске новой возможности для мессенджера Viber. Теперь онлайн-магазины и сервисы с помощью Яндекс.Кассы смогут выставлять счета через Viber, а пользователи — производить оплату прямо через мессенджер.


Счет на оплату можно вставить в любое сервисное сообщение Viber — в частности, о поступлении нового товара, акциях или скидках. Выставлять счета в Viber компания может как через личный кабинет в Imobis, так и через бота в мессенджере.

Чтобы выставлять счета в Viber, нужно подписать договор с Яндекс.Кассой и подключиться к Imobis. История оплаченных счетов будет храниться в личных кабинетах компании в Яндекс.Кассе и Imobis.

Источник
Яндекс.Касса
Теги
Яндекс мессенджер платежная система деньги Viber Яндекс.Касса

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