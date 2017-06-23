Android O может оказаться овсяным печеньем

Операционная система Android O сейчас находится на этапе тестирования и компания Google уже подтвердила ее порядковый номер, им станет 8.0, но пока не объявила название десерта или сладости, которая будет использоваться в качестве чести названия.





В качестве наиболее вероятной версии пока лидировало печенье Oreo, однако профильный ресурс Myce теперь опубликовал подборку намеков, что Android O может оказаться в конце концов овсяным печеньем — Android 8.0 Oatmeal Cookie.

Об этом свидетельствуют многочисленные упоминания сокращенные и не очень упоминания в документации — от указаний “oc-dev” в исходном коде до полного "oatmeal-cookie" в коде со слайдов, засветившихся на конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая прошла в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая.

Напомним, стабильный релиз Android O запланирован на лето 2017 года. Выход ожидается ближе к концу августа.