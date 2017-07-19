Голосовой помощник Samsung Bixby вышел за пределы Южной Кореи

Голосовой помощник Samsung Bixby вышел с запуском флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, но только в Южной Корее. В других регионах голосовые функции Bixby оставались нерабочими из-за проблем с адаптацией к английскому языку. Теперь компания Samsung объявила о запуске голосовых возможностей Bixby на американском английском в США и Южной Корее.


Отметим, что в прошлом месяце заработала программа раннего доступа Bixby Early Access для пользователей, говорящих на американском английском. Теперь Bixby стал доступен всем пользователям Galaxy S8 и Galaxy S8+ в США.

С помощью Bixby можно с помощью голосовых команд делать фото, включать фонарик, искать картинки и многое другое. Встроенные приложения Samsung поддерживают голосовое управление Bixby, компания также работает над запуском поддержки Bixby в сторонних приложениях.

Источник
Samsung
Теги
Samsung Samsung Galaxy S8 голосовой помощник Samsung Galaxy S8+ Bixby

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