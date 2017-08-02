Мобильный Skype научился отправлять деньги по PayPal

Команда Skype договорилась с платежной системой PayPal и запустила функцию отправку денег в мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Функция Send Money изначально заработает в 22 странах, среди которых пока нет России. Доступ к функции можно получив, смахнув чат вправо и выбрав новую опцию. При первом использовании потребуется подтвердить свое местоположении, а затем привязать аккаунт PayPal к профилю Skype, если функция доступна в этом регионе.

Обновленный Skype для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Skype
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Skype PAYPAL

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