Мобильный Skype научился отправлять деньги по PayPal

Команда Skype договорилась с платежной системой PayPal и запустила функцию отправку денег в мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.





Функция Send Money изначально заработает в 22 странах, среди которых пока нет России. Доступ к функции можно получив, смахнув чат вправо и выбрав новую опцию. При первом использовании потребуется подтвердить свое местоположении, а затем привязать аккаунт PayPal к профилю Skype, если функция доступна в этом регионе.

Обновленный Skype для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.