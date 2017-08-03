Google запустил новую Землю для iPhone

Компания Google представила переработанное приложение Google Earth (Google Планета Земля) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Напомним, Google перезапустила сервис Google Earth в апреле 2017 года, тогда была запущена веб-версия и мобильное приложение для Android.


В Google Earth для iOS, также как и в версии для Android, появились такие функции, как слой Voyager (Исследователь) с интерактивными экскурсиями, 3D-режим для исследования самых интересных мест под разными углами, "мне повезет" для исследования неожиданных мест и даже "открытка", позволяющая сделать скриншот локации и поделиться с друзьями.

Обновленная Google Earth для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.


Источник
Google
Теги
смартфон планшет Google IOS земля Google Earth Google Планета Земля

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Android O дебютирует через неделю
Мобильный Skype научился отправлять деньги по PayPal
В поиске по картинкам Google появились информационные карточки

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 33