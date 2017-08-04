Google Play понизит в поисковой выдаче глючные и жрущие батарейку приложения

Команда разработчиков Android усовершенствовала алгоритмы поиска приложений так, чтобы они отражали качество. В результате в поисковой выдаче онлайн-магазина приложений Google Play качественные приложения будут предлагаться выше приложений, имеющих нарекания.


"Понизят в звании" приложения, чрезмерно расходующие заряд аккумулятора, замедляющие отрисовку, нестабильные и сбойные. В тоже время, стабильные приложения с меньшим количеством ошибок будут выдаваться выше. Как пояснили разработчики, половина приложений с рейтингом в одну звезду также имеют нарекания по поводу стабильности в комментариях.

Источник
Android Developers Blog
Теги
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