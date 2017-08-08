Instagram запустил тестирование совместных трансляций

Команда фотосервиса Instagram начала тестирование новой возможности в мобильных приложениях — совместных живых трансляций. Если раньше трансляции допускались только от одного лица, то теперь к трансляции можно подключить друга.





Чтобы добавить ведущего, достаточно нажать на новую пиктограммку в правом нижнем углу и затем на выбрать опцию “Add” (Добавить), чтобы пригласить любого из текущих зрителей трансляции. При подключении еще одного ведущего, экран делится поровну между ними. Зрители после этого по-прежнему могут ставить лайки и комментировать трансляцию. Дополнительного ведущего можно в любой момент отключить и добавить другого.

На данный момент функция доступна небольшой части пользователей сервиса и начнет массово распространяться в следующие несколько месяцев.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.