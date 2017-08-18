Google выпустит Android O в день солнечного затмения

Компания Google запустила обратный отсчет до запуска следующей версии операционной системы Android O. Он идет по адресу android.com/eclipse и всячески обыгрывает тему солнечного затмения.


Официальный запуск или хотя бы оглашение новых подробностей об Android O запланированы на 21 августа 2017 года, как раз в день, когда ожидается полное солнечное затмение.


Отметим, что полное солнечное затмение можно будет наблюдать в 21:26 по московскому времени, продлится оно около полутора часов но полная фаза — только несколько минут. Правда, россияне не смогут насладиться этим дивным зрелищем, если только вы не живете на Камчатке или Чукотке. В любом случае, не смотрите на Солнце без специальных очков или фильтров, берегите зрение.

Источник
Android
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Android O

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