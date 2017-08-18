"Антиполицейская" функция iOS 11 позволяет быстро отключить Touch ID

В новой версии мобильной платформы Apple, которая сейчас находится на стадии тестирования, обнаружена новая возможность. Функцию Emergency SOS в сети уже успели прозвать "антиполицейской", она позволяет быстро отключить аутентификацию по отпечатку пальцев и потребовать ввести пароль для разблокировки смартфона.





Emergency SOS активируется быстрым нажатием кнопки iPhone включения пять раз подряд. Затем выводится экран с кнопками для выключения смартфона, вывода медицинского профиля (Medical ID), если пользователь его заполнил, или звонка в службу спасения 911. Также предусмотрена кнопка отмены. Одновременно с этим отключается сканер Touch ID и разблокировать смартфон становится можно только введя пароль. Этот режим активируется, даже если после пяти нажатий кнопки включения нажать отмену.





Релиз iOS 11 запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.