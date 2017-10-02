ВКонтакте и Одноклассники ввели часовой лимит на фоновое прослушивание музыки

Пользователи мобильных приложений ВКонтакте и Одноклассников с 1 октября столкнулись ограничениями по прослушиванию музыки в фоновом режиме.







Теперь приложения позволяют только один час прослушивания аудиозаписей в сутки в фоновом режиме для пользователей, у кого нет платной подписки. Аналогичное ограничение действует и в приложении Boom.

Для снятия лимита потребуется купить в приложении Boom платную подписку за 149 рублей в месяц. Данная подписка не только дает возможность сохранять аудиозаписи для оффлайн-прослушивания, но и отключает рекламу в веб-версии ВКонтакте и Одноклассников.

Ограничение вводится для пользователей ВКонтакте и Одноклассников постепенно и пока заработало не у всех. Лимит введет в рамках соглашения с правообладателями, которых представляет компания UMA (United Media Agency). В будущем лимит может уменьшиться еще сильнее, вплоть до 30 минут в сутки.