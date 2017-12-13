Instagram научился подписываться на хэштеги

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь пользователи смогут подписаться на определенный хэштеги и следить за постами на данную тематику.


Подписаться на хэштег можно также, как и на другого пользователя. Найдя нужный хэштег через поиск или в чужих записях, можно открыть его страницу и нажать на кнопку «подписаться». После этого в ленте пользователя начнут отображаться самые популярные публикации на эту тему, а в панели Историй — соотвествующие новые Истории этим хэштегом.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.


Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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