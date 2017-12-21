YouTube научился проигрывать полноэкранное вертикальное видео на iPhone

Команда видеосервиса YouTube объявила о давно ожидаемом новшестве — поддержке полноэкранного видео с вертикальной ориентацией в видеоплеере для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.





Что и говорить, а черные полосы во время просмотра вертикального видео на iPhone порядком раздражали. Теперь разработчики YouTube от них, наконец-то, избавились. Видеоплеер YouTube на iOS сможет автоматически адаптироваться к формату видео, которое просматривает пользователь.



