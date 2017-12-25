Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии

«Открытие» стал первым банком в мире, запустившим денежные переводы по фотографии клиента в мобильном приложении. Об этом сообщила пресс-служба банка.





Сервис реализован с помощью нейросетевой системы распознавания лиц, которая позволяет с идентифицировать клиента по его биометрическим данным.

Сервис доступен в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Чтобы воспользоваться им, требуется выбрать в основном меню «перевод по фото», сфотографировать получателя на камеру смартфона или же выбрать его фотографию из галереи. Далее изображение будет отправлено в систему распознавания лиц банка, которая определит получателя и выведет в приложение маскированный номер его банковской карты, на которую будет осуществлен перевод. Отправителю понадобится ввести данные своей карты для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных.

Тестирование новой технологии велось с 2016 года, и в мае 2017 года она впервые была представлена в прототипе мобильного приложения «Открытие. Переводы» на международной выставке «Connect:ID». С начала декабря 2017 года мобильное приложение «Открытие. Переводы» с функцией перевода по фотографии стало доступно и для широкой аудитории.

На текущий момент перевод по фотографии можно сделать с карты любого российского банка в адрес клиентов банка «Открытие», которые были сфотографированы в отделениях или при получении карты курьером. В будущем году «Открытие» планирует запустить переводы по фотографии и в адрес пользователей, которые не являются клиентами Банка «Открытие». Пользователи приложения «Открытие. Переводы» смогут загружать свои фотографии самостоятельно непосредственно через само приложение.

Приложение «Открытие. Переводы» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.