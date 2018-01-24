Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

Компания Apple анонсировала грядущее крупное обновление своей мобильной платформы для iPhone, iPad и iPod touch. Первая бета-версия для разработчиков iOS 11.3 станет доступна сегодня, а релиз запланирован на весну 2018 года.





iOS 11.3 выйдет в виде бесплатного обновления для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad пятого поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch шестого поколения.





Обновление принесет новые анимированные эмодзи Animoji, изначально дебютировавшие на iPhone X, включая льва, медведя, дракона и череп. Всего станет доступно 16 персонажей, в том числе любимая многими анимированная какаха.

В iOS 11.3 используется ARKit 1.5, что принесет новые возможности дополненной реальности. Система сможет распознавать и размещать виртуальные объекты не только на горизонтальных поверхностях, вроде столов и стульев, но и на вертикальных поверхностях, включая стены и двери, а также более точно размечать поверхности необычной формы вроде круглых столов. ARKit 1.5 может находить и распознавать 2D-изображения, такие как знаки и постеры, а затем добавлять их к виртуальной реальности. Например, оживить плакат к фильму. Кроме того, разрешение поднимется с 720p до 1080p.

Еще одним новшеством станет бизнес-чат Business Chat, он позволит общаться с организациями и брендами напрямую через приложение Messages. Он заработает в бета-режиме с релизом iOS 11.3 весной.

Изменения коснутся и приложения Health. Пользователи смогут просматривать медицинские записи, включая доступные данные от различных провайдеров, включая госпиталь Джонса Хопкинса и медицинский центр Cedars-Sinai. Все данные зашифрованы и защищены паролем.

Пользователи iPhone 6 и более новых смартфонов смогут получить данные о состоянии аккумулятора в настройках батареи. В настройках также появится опция отключения замедления производительности. В Apple Music появится стриминг музыкальных видео, причем без рекламы. В Apple News появятся подборки видео в разделе For You.