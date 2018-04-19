Мобильный Microsoft Translator научился переводить без подключения к сети

Компания Microsoft обновила своё приложение переводчика Microsoft Translator. Ранее Переводчик мог переводить тексты с использованием системы искусственного интеллекта только при наличии подключения к сети. Это не слишком удобно, особенно в путешествиях, где связь часто становится лишь воспоминанием.


Теперь Microsoft выпустил языковые офлайн-пакеты для Android и iOS, обеспечивающие ИИ-перевод, независимо от продвинутости «железа» смартфона. Ранее подобные возможности были доступны на ряде Android-смартфонов со специальным ИИ-чипом, но Microsoft оптимизировала алгоритмы так, чтобы они могли работать на большинстве современных мобильных процессоров.

Интересно, что этот шаг не только повышает качество перевода, но и ужал вдвое размер языковых пакетов. На данный момент офлайн-пакеты доступны в Переводчике для самых популярных языков, их ассортимент планируется расширять.

Приложение Переводчик Microsoft для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Microsoft
Теги
смартфон ANDROID планшет Microsoft IOS перевод переводчик Microsoft Translator

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