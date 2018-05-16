YouTube тестирует режим инкогнито в мобильном приложении

Команда видеосервиса YouTube тестирует новую возможность для мобильного приложения под Android. Речь идёт о режиме инкогнито. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice.



Отметим, что Google предложила режим инкогнито в браузере Chrome уже с десяток лет назад. Он позволяет пользователю бороздить просторы сети, не оставляя следов в истории браузера и кэше. Теперь такая функция готовится для мобильного приложения YouTube.


Режим инкогнито позволит не только смотреть «неудобное» видео в мобильном YouTube, не боясь спалиться перед родителями/женой/мужем, но и просто не портить себе статистику для рекомендаций, посмотрев какой-либо ролик, сильно выбивающийся из обычных интересов.

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Для пользователей, участвующих в тестировании, Google объединила пункты переключения аккаунта и выхода в один пункт меню в настройках, оставив место для новой опции включения инкогнито. При этом разработчики предупреждают, что полной анонимности пользователь не добьётся — его действия могут отслеживаться работодателем, школой или провайдером.

Источник
AndroidPolice
Теги
ANDROID YOUTUBE конфиденциальность

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