Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артема Дзюбы

Команда сервиса Яндекс.Навигатор запустила новую возможность для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Футбольные болельщики теперь могут включить для озвучки в приложении голос Артёма Дзюбы, нападающего сборной России по футболу.

Артём Дзюба записал более 120 фраз, с помощью которых Навигатор будет вести пользователей по маршруту.

Отметим, что сейчас пользователи приложения могут выбирать самых разных штурманов, вплоть до спортивного комментатора Василия Уткина, режиссера Федора Бондарчука, стендап-комика Гарика Харламова, рэпера Басты, лидера трансформеров-автоботов Оптимуса Прайма, магистра Йоды или Дарта Вейдера.

Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.