Windows 95 превратили в приложение для macOS, Windows и Linux

Операционную систему Windows 95 частенько устанавливают на разные современные устройства и платформы, просто чтобы показать, что это возможно. Windows 95 уже запускалась на Apple Watch, смарт-часах на базе Android Wear и даже Xbox One.


Теперь разработчик Феликс Райзенберг (Felix Rieseberg) прошёл в этом безумии ещё дальше — он превратил Windows 95 в приложение, которое можно запускать на macOS, Windows и Linux. Приложение реализовано на фрейморке Electron.

Райзенберг опубликовал исходный код и установщик приложение на Github. После установки на современную ОС, в Windows 95 можно запускать старые добрые Wordpad, MS Paint и даже «Сапёра». К сожалению, Internet Explorer не вполне функционален и просто отказывается загружать страницы.

Приложение весит 129 МБ. В рабочем режиме оно требует около 200 МБ оперативной памяти, даже когда запущены все утилиты, приложения и игры, присутствующие на Windows 95.

Источник
The Verge
Теги
WINDOWS LINUX MACOS Windows 95

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