Microsoft мешает ставить в Windows 10 браузеры Chrome и Firefox

Участники программы тестирования Windows 10 Insider обнаружили забавную «инновацию» в свежей тестовой сборке Windows 10. При попытке установить сторонний браузер, такой как Chrome и Firefox, операционная система пытается «уговорить» пользователя не делать этого.


При запуске установщика браузера Chrome и Firefox всплывает окошко, где говорится, что на ПК «уже есть Microsoft Edge — самый безопасный и быстрый браузер для Windows 10» и предлагаются две кнопки «открыть Microsoft Edge» и «всё равно установить». Также можно отключить подобные предупреждения в будущем через настройки.

Следующее крупное обновление ОС, Windows 10 October 2018 Update, должно выйти в октябре. Пока неясно, будет ли добавлена в него эта функция.

Источник
ZDNet
Теги
Microsoft фейспалм браузер Windows 10 FIREFOX Chrome

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