Играем на Linux: лучшие дистрибутивы для гейминга

Хотя существует немало «дружелюбных» к пользователю дистрибьютивов Linux, не все горят желанием отказаться от Windows. Отчасти из-за того, что Linux не славится широкой поддержкой среди игровых разработчиков. Но так ли всё плохо? Мы собрали несколько разных дистрибьютивов Linux, которые подойдут любителям игр.

Lakka



Lakka

Этот дистрибьютив, без сомнения, полюбят фанаты старых консольных игр. По сути, он на то и рассчитан — превратить ваш в ПК в ретро-консоль. Система настолько нетребовательна, что запустится и на Raspberry Pi, и на стареньком компьютере с Intel i386. Разработчики постарались на славу, благодаря чему Lakka может эмулировать больше 30 различных консолей, среди которых Playstation, Sega Mega Drive, Game Boy, Game Boy и Atari 2600. Также прямо из коробки ОС поддерживает работу не только с клавиатурой, но с геймпадами для Xbox 360, PS3 и PS4. А вот предустановленных игр в ОС нет, так как большинство из них платные и их нужно найти самостоятельно.

Sparky Linux GameOver



Sparky Linux GameOver

А вот вместе с Sparky Linux GameOver вы получите множество предустановленных игр, а также Steam-клиент, Wine и Play on Linux для запуска игр, написанных под Window, а также DOSbox. Требования снова минимальные: процессор, начиная с i586, 1 ГБ оперативной памяти, 30 ГБ на жёстком диске.

Fedora Games Spin



Fedora Games Spin

Fedora еще одна операционная система, основанная на ядре Linux. Помимо её самой вместе с ней развиваются и её специализированные версии: для научных исследований, дизайна, образования и др. Игровая версия называется Fedora Games Spin и включает в себя множество предустановленных игрушек. Её требования уже включают видеокарту от Intel 4500 Graphics и, желательно, 64-битный процессор.

SteamOS



SteamOS

Одно время Steam пыталась избавиться от зависимости от Windows, написав свою операционную систему и даже смастерив свою консоль. Однако, по большому счёту, мы имеем просто еще одну вариацию Linux, которая поставляется со Steam Machine (игровым ПК от Steam), но может быть установлена отдельно. Несмотря на, казалось бы, поддержку самой Steam, современных игр для этой операционной системы тоже не особо много. Из относительно новых есть Civilization V, Portal 2, Saints Row: The Third, но даже у них уже выросла изрядная борода. Но есть выход: вы можете играть в любые игры, транслируемые с другого ПК.

Ubuntu GamePack



Ubuntu GamePack

Как несложно догадаться, эта система основана на самой «дружелюбной» к обычному пользователю системе (среди семейства Linux) — Ubuntu. Она не имеет каких-либо предустановленных игр, зато по умолчанию оснащена клиентом Steam, эмуляторами Wine и Play on Linux, а также Lutris — менеджером игр наподобие Steam, рассчитанным в основном на свободно-распространяемые игры. Также благодаря поддержке Adobe Flash и Java на Ubuntu GamePack должны работать и онлайн-игры.