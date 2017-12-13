Первый беспилотник Ford сможет работать 20 часов в сутки

Автопроизводитель Ford раскрыл дополнительные подробности о своем будущем беспилотном автомобиле. Первый автономный автомобиль Ford будет полностью оригинальной, новой моделью, разработанной с нуля.


Как рассказал исполнительный вице-президент и вице-президент Ford по глобальным рынкам Джим Фарли (Jim Farley), предназначенный для коммерческого использования беспилотник будет отличаться особой прочностью конструкции. Наравне с использованием гибридного привода это позволит новой модели находиться на дороге 20 часов в сутки.


Автономный автомобиль получит усиленные тормоза, колеса и кузов, которые смогут выдержать длительную эксплуатацию в условиях активного коммерческого использования. Пилотный проект по тестированию прототипа беспилотника Ford в реальных условиях стартует в следующем году.

Источник
Ford
Теги
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