Первый беспилотник Ford сможет работать 20 часов в сутки

Автопроизводитель Ford раскрыл дополнительные подробности о своем будущем беспилотном автомобиле. Первый автономный автомобиль Ford будет полностью оригинальной, новой моделью, разработанной с нуля.





Как рассказал исполнительный вице-президент и вице-президент Ford по глобальным рынкам Джим Фарли (Jim Farley), предназначенный для коммерческого использования беспилотник будет отличаться особой прочностью конструкции. Наравне с использованием гибридного привода это позволит новой модели находиться на дороге 20 часов в сутки.





Автономный автомобиль получит усиленные тормоза, колеса и кузов, которые смогут выдержать длительную эксплуатацию в условиях активного коммерческого использования. Пилотный проект по тестированию прототипа беспилотника Ford в реальных условиях стартует в следующем году.