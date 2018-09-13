Топ-менеджеры Tesla бегут из компании

Из компании Tesla уходит уже третий топ-менеджер с начала месяца. На этот раз об уходе объявил Джастин Маканир (Justin McAnear), вице-президент компании по международным финансам и операциям.





Он уходит из Tesla с 7 октября 2018 года. Как отметил Маканир, он уходит из Tesla, чтобы занять должность главного финансового директора в другой компании.

На прошлой неделе стало известно об уходе из Tesla Дейва Мортона (Dave Morton), начальника финансового отдела. Мортон проработал в Tesla всего месяц и объяснил свой уход высокой нагрузкой и излишним вниманием общественности к компании.

7 сентября было объявлено, что Габриэль Толедано (Gabrielle Toledano), глава отдела кадров, решила не возвращаться в Tesla после взятого перерыва, чтобы «проводить больше времени с семьёй». С начала 2018 года Tesla лишилась 42 руководителей, включая Маканира.