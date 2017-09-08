Hoover представила «Кухню будущего», угадывающую желания

На выставке IFA-2017 в Берлине компания Candy, в которую входит бренд Hoover, представила проект кухни будущего, где вся встраиваемая бытовая техника – холодильник, духовка, варочная панель, вытяжка, стиральная и посудомоечная машина объединены в единую интеллектуальную систему, взаимодействуют друг с другом и – главное – с пользователем. Из уютного места для неспешных посиделок кухня будущего трансформируется в высокотехнологичное пространство, где время тратится исключительно рационально.

В демо-зоне можно было увидеть, как это работает. Предполагается, что хозяин или хозяйка очень заняты, у них нет ни секунды, чтобы подумать о домашних делах – например, заказать продукты, вспомнить, что лежит в холодильнике, или придумать, что и как из этого приготовить. Инновационная система TED food, разработанная Hoover, распознает продукты и оценивает их запасы при помощи сканирования, рассказывает о пользе каждого продукта и определяет его свежесть, холодильник (например, Candy BellO) сам составляет «карту» того, что в нем хранится и с помощью встроенного «менеджера» закажет продукты, а умная духовка (например, из коллекции Vanity) сообразит, что и как приготовить. На стекле ее дверцы расположен экран, на который выводятся меню рецептов, потом выбранный рецепт, руководство по приготовлению, а потом – репортаж «изнутри»: как там поживает блюдо. Результатом кулинарного творчества можно делиться в соцсетях – вашим персональным SMM будет та же духовка.

Конечно, подготовка продуктов, закладывание посуды в посудомоечную машину и белья в стиральную пока остается обязанностью пользователя, но техника определит сама, какую программу стирки или мытья выбрать в зависимости от ситуации. Например, по геолокации стиральная машина может понять, где вы были, чем и насколько сильно могли испачкаться или предложит варианты стирки, из которых пользователь может выбрать лучший, а можно все отдать на откуп технике: пусть сама разбирается, раз умная.





Общение человека и кухонных приборов происходит в формате диалога, который выводится на экран смартфона, а вот «общение» техники между собой нам не видно, зато ощутим результат: вытяжка сама включится, когда надо, продукты приедут из супермаркета, когда вы обычно дома (техника знает ваши привычки) и т.п.