10 ошибок при выборе соковыжималки

Готовить соки детям, переработать урожай, приобщиться к «дольче вита» с неизбежными фрешами на завтрак — причин для выбора соковыжималки может быть много, и ошибок, увы, тоже. Рассказываем как НЕ надо выбирать соковыжималку.

Ошибка 1: выбрать шнековую соковыжималку с узким горлом к урожаю яблок

Конечно, если у вас одна чахлая яблонька, то медленно, но верно вы справитесь. Или если у вас много времени и терпения. Но в целом — шнековые соковыжималки работают неспешно и не так часто бывают с большими загрузочными горловинами (хотя в последнее время стали появляться). Для быстрой переработки ведер и ведер яблок нужна достаточно мощная центрифужная (центробежная, обычная) модель с номинальной мощностью не менее 250 Вт и с загрузочной горловиной формата «целое яблоко»: чаще всего это 6,5–7,5 см в диаметре, но бывает 8 и даже 9 см.

Если вас устраивает, что дело будет идти медленно, то можно выбирать и шнековую модель, но обязательно с большой загрузочной горловиной, например, как у Kuvings Whole Slow Juicer Chef CS600, Kitfort КТ-1102 и т. п.



Горловина для целого яблока

Ошибка 2: выбрать центрифужную соковыжималку для переработки ягод и мягких плодов

Если вы хотите отжать сок из смородины, клубники, крыжовника, персиков, арбуза, винограда, томатов, киви — плодов с рыхлой структурой или ягод с мелкими косточками, то стальные сетчатые фильтры центрифужной соковыжималки моментально забьются. Не смотрите, что у большинства моделей есть низкая скорость «для мягких плодов», всё равно жмых будет влажным, а количество отжатого сока — очень маленьким. Для таких видов продуктов больше подходит именно шнековая соковыжималка, которая передавливает плоды и ягоды шнеком, а не ножом. Сока будет максимум, а жмых — сухим, в соке окажется довольно много полезной мякоти (это клетчатка).



Шнековые соковыжималки универсальны: можно отжимать виноград прямо с косточками

Ошибка 3: не учитывать время, которое соковыжималка может работать без перерыва

У шнековых соковыжималок максимальное время «рабочей смены» составляет от нескольких десятков минут до нескольких часов, у центробежных (обычных, центрифужных) — редко больше 10 минут, а то и 5–7. Потом соковыжималке надо дать отдохнуть. Именно по этой причине многие эксперты считают шнековые соковыжималки специалистами по заготовкам, но это правда лишь отчасти (см. первую ошибку).

Ошибка 4: покупать центробежную соковыжималку без защиты двигателя от перегрева

Если в инструкции написано, что после пяти минут работы соковыжималку надо выключить, чтобы дать ей остыть, вы можете это учесть, но вряд ли будете смотреть на часы при работе с ней. В качественных приборах должна срабатывать автоматическая защита от перегрева: при достижении критической температуры просто размыкается электроцепь — и всё, не ваша это забота. В дешевых соковыжималках моторы сгорают запросто, именно потому, что мощные, а защитой не наделены.

Ошибка 5: считать высокую мощность главным признаком качества соковыжималки

Например, шнековые соковыжималки отжимают почти насухо, при этом у них маломощные двигатели (около 150 Вт) с малым (примерно 80–120) числом оборотов в минуту. Зато они могут часами работать без перерыва и делают это очень тихо, а шнек давит плоды и ягоды неспеша, но качественно. Если речь о соковыжималке центробежной, то нужно понимать, что некоторые производители указывают максимальную мощность модели (при блокировке двигателя), а некоторые — рабочую, номинальную, и это вполне может быть мощность 200–250 Вт, а не 1000–1200 Вт.



Шнековая соковыжималка с большой горловиной и малой мощностью: всего 150 Вт. И это вовсе не плохо!

Ошибка 6: погнаться за высокими оборотами

При покупке центрифужной (обычной) соковыжималки лучше смотреть на скорость вращения. От 8000 до 10000 в минуту — вполне нормально. Меньше — будет работать медленнее и потреблять много электричества, больше — не намного быстрее (потому что все равно нужно время на фильтрацию и выброс мякоти), и тоже высокое энергопотребление. Зато выглядит эффектно, когда пишут, что двигатель вращается со скоростью 15000 оборотов в минуту.

Ошибка 7: купить соковыжималку без автоматического выброса жмыха в контейнер

Есть модели, у которых отходы остаются в сепараторе, или контейнер для мякоти «встроен» в корпус, как у Philips HR1869/30. Такие приборы после приготовления нескольких стаканов сока приходится разбирать и чистить. Если нужен сок для завтрака, то это не страшно, а если требуется переработать ведра яблок, то замучаетесь.



Автоматический выброс жмыха в отдельный контейнер



Встроенный контейнер для мякоти. Надо разбирать прибор

Ошибка 8: купить отдельную соковыжималку для цитрусовых при наличии шнековой

Это оправдано, если только вам лень чистить цитрусовые и вы хотите делать сок из половинок апельсинов и грейпфрутов, «насаживая» их на конус пресса для цитрусовых. Если же почистить — не проблема, то шнековая соковыжималка отлично справится с цитрусами.



Можно прямо с кожурой, но сок будет горчить

Ошибка 9: пренебречь системой «капля-стоп»

Она может быть какой угодно: клапан на носике, поворачивающийся вверх носик, электронная блокировка, но она должна быть. Без нее вы будете терять драгоценные капли и пачкать стол.



Капля-стоп

Ошибка 10: купить соковыжималку, детали которой нельзя мыть в посудомоечной машине

Во-первых, это неудобно, во-вторых, может говорить о неуверенности производителя в качестве материалов, из которых выполнены «внутренности» прибора. Шнековые соковыжималки вроде бы «промывают себя сами» — да, можно пропустить через нее водичку, но все равно там много мелких внутренних деталей, нуждающихся в очистке. У центробежных деталей меньше, и они крупные, но забивается сетчатый фильтр. Так что совет важен для обоих видов соковыжималок. Некоторые производители не рекомендуют мыть в машине сетчатый фильтр центрифужной соковыжималки, но делают его максимально гладким, чтобы в нем ничего не оставалось после промывания под струей воды. Обычно информация о таком преимуществе выносится на упаковку и звучит в рекламе.



Мытье должно быть удобным