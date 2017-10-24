Какую кофемашину выбрать: для кофе в зернах или капсульную? 9 важных вопросов, чтобы не ошибиться

Хорошая кофемашина для кофе в зернах стоит от 35 тысяч рублей, а за флагманские модели ведущих фирм просят 120–150 тысяч. Капсульную кофемашину можно купить и за 4 тысячи рублей, а если повезет — получить в подарок или приобрести «за копейки» при покупке определенного количества кофейных капсул. Попробуем разобраться, какие плюсы и минусы есть у разных типов кофемашин.

Какая кофемашина экономнее расходует кофе

В среднем кофемашина «потребляет» для приготовления одной чашки эспрессо 7 грамм кофейных зерен, некоторые модели — чуть больше. Это означает, что из пачки кофе на 250 г можно приготовить 35 чашек напитка. Цена такой пачки — 250–400 рублей, можно купить и дешевле, можно использовать большие экономичные упаковки и акции. Но даже если вы покупаете не самый дешевый кофе (400 рублей за 250 г) и берете именно маленькие пачки, чтобы зерна не успевали потерять аромат, то стоимость чашки кофе будет равна примерно 11 рублям. Если кофе обходится дешевле, то и чашка кофе дешевеет — до 5–8 рублей.

Если брать стоимость одной капсулы, например, Nespresso, то там стоимость одной капсулы начинается от 23 рублей для самых дешевых блендов и достигает 43 рублей у самых дорогих. Причем если в корзину положить 100 капсул, то скидки за количество нет: 4300 рублей. Стоимость чашки кофе, таким образом, составляет 23 рубля и выше. Если поискать акции и распродажи, то можно найти те же капсулы дешевле и добиться снижения стоимости чашки эспрессо, скажем, до 20 рублей, но чашка капучино будет стоить всегда под 50 рублей. Можно, впрочем, использовать неоригинальные капсулы, самые дешевые из них стоят около 15-17 рублей за штуку.



Автоматическая кофемашина DeLonghi

Какая кофемашина дает возможность экспериментировать с сортами, блендами и степенями обжарки и помола

Даже самые простые кофемашины имеют минимум три степени настройки крепости, а чаще — пять и больше. Производители капсул предлагают много разных вариаций — на сайтах есть специальные фильтры, позволяющее выбрать капсулы по степени насыщенности, крепости, с учетом состава (соотношение сортов кофе) и т. п. Есть варианты без кофеина, с ароматизаторами, молочно-кофейные напитки, фруктовые и обычные чаи. Но если вы попробовали потрясающий кофе где-нибудь в греческой таверне, в маленькой кофейне в Португалии, у знакомых в Генуе, и хотите купить и варить дома такой же, вам нужна обычная кофемашина. Производители капсул очень стараются расширять ассортимент, но вы всегда будете вынуждены выбирать из него — никаких экспериментов. То же самое с помолом и обжаркой: обычные кофемашины имеют от 3 до 10 степеней помола, его можно настроить под себя, можно купить кофе посветлее. Производители капсул используют кофе темной, «итальянской» обжарки — самой правильной для эспрессо, но вдруг вы любите отступать от правил?



Капсульные кофемашины: выбор есть, но только среди капсул определенного производителя

Какая кофемашина готовит правильный эспрессо

И та, и другая. Дело в том, что в капсуле свежемолотый кофе хранится в вакууме, следовательно, не подвергается окислению и не теряет аромат. Давление 15 бар, необходимое для экстракции ароматических веществ, обеспечивают все кофемашины — и капсульные, и обычные, если, конечно, помпа работает штатно. В наиболее продвинутых капсульных кофемашинах есть система предварительного смачивания кофе, которое рекомендуется профессиональными бариста.



Капсульная машина Di Maestri La Prima с системой предварительного смачивания и капучинатором-панарелло

Какие кофемашины проще и дешевле в обслуживании

Несмотря на то, что обычные кофемашины чаще всего имеют программы самоочистки и декальцинации, а самые удобные — легко снимающиеся и разборные заварочные блоки, примерно раз в год или в полгода (зависит от интенсивности использования) им требуется профессиональная чистка специальными средствами. Да, многие используют простую лимонную кислоту, но если машина на гарантии, лучше этот способ не использовать, инструкции рекомендуют только фирменные дорогие составы. Капсульную кофемашину можно почистить тоже капсулой, только чистящей. Ну, или вручную: отсек для капсулы и бойлер – как чайник, лимонной кислотой. В любом случае, хлопот меньше, чем с обычной машиной.



Капсульная машина KitchenAid Nespresso

Какая кофемашина экономит время

Определенно, капсульная: вставить капсулу, нажать кнопку. Да, подставить чашку! И все.

Обычные кофемашины бывают разные: одни созданы, чтобы выбор и приготовление напитка осуществлялся одним или двумя нажатиеями кнопки (и тогда все происходит довольно быстро), другие — чтобы истинный гурман получил удовольствие выбора. Но в любом случае для приготовления чашки кофе в обычной кофемашине требуется одна или несколько минут: выбор напитка и настроек, помол, подача молотого кофе к заварочному блоку...

Если готовите капучино, то в случае отсутствия автокапучинатора надо нажать кнопку «разогрев», чтобы молочная система прогрелась, потом подачу молока, а до этого — уже приготовить эспрессо. В некоторых кофемашинах используется полуавтоматический капучинатор панарелло, и тогда процесс требует не только времени, но и навыков. Иногда надо ждать, когда машина закончит промывку или очистку, потому что она сама решает, когда ей это необходимо. Но, с другой стороны, именно обычные кофемашины могут готовить одновременно две чашки кофе, а капсульные — всегда только одну.



Приготовление в одно касание: возможно и в обычной кофемашине. Но далеко не во всех моделях

Какую воду можно использовать

В любом случае — очищенную, если только у вас не мягкая вода. В бойлере любой кофемашины образуется накипь, вкус кофе тоже во многом зависит от качества воды. Во многих моделях некапсульных кофемашин предусмотрены фильтрующие картриджи, только это дополнительные расходные материалы. Можно просто пользоваться бутилированной или фильтрованной водой.



Фильтр для воды: дополнительные расходы

Какая кофемашина компактнее

Капсульная. Можно найти совсем крошку на 15 см в ширину или столько же в глубину. Но надо понимать, что у таких малюток соразмерно небольшие резервуары для воды, и её надо будет наливать часто.

Какой кофемашиной можно управлять удаленно

Капсульные кофемашины созданы для простоты приготовления кофе: раз – и готово. А удаленное управление — это все же для тех, кому надо все настроить с телефона, кому важны мельчайшие нюансы и оттенки вкуса, кто хочет получить чашку кофе к определенному времени (правда, удаленно нельзя подставить чашку). В общем, позиционируется удаленное управление как облегчающее общение с техникой, на самом деле — это для тех, кому хочется поиграть и повозиться. Поэтому удаленное управление есть в наиболее продвинутых, но все же обычных, а не капсульных кофемашинах. Но заметим, что удаленное управление более удобно и полезно с точки зрения оповещения пользователя о неполадках и инструктировании о том, как и когда надо чистить машину.



Кофемашина с удаленным управлением Philips Saeco GranBaristo Avanti



Какую кофемашину можно встроить

Еще недавно капсульных встраиваемых кофемашин не было: они очень дорогие, а еще и «подсесть» на капсулы? Но, учитывая спрос на быстроту и простоту работы с капсулами, производители стали делать гибриды: например, встраиваемая кофемашина Miele с системой Nespresso работает и как обычная кофемашина, и как капсульная. Стоит такой компромисс под 200 тысяч, но его появление означает только одно: процесс пошел, и будут появляться все новые гибридные модели.



Miele CVA 6431 с системой Nespresso