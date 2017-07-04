4 домашних прибора из советского прошлого, которые вернулись в 21 веке

Мы помним эту технику в руках наших родителей, бабушек и дедушек. Ею пользовались иногда за неимением лучшего, а часто — с уверенностью, что она-то и есть лучшее. Бытовая техника 50-60-70-х годов – часто громоздкая и неуклюжая, «свое дело добре знала». И порой грустно, что таких приборов больше нет. Или есть?

Полотеры

Полотер изобретен в 1904 году, усовершенствован в 1912 специалистами компании AEG, наряду с первыми пылесосами активно продавался с двадцатых годов. Полотер подметает, моет или натирает полы при помощи нескольких вращающихся щеток в виде шайб. Рабочая поверхность полотера – щетина, фетр, войлок.



Полотер производства СССР, Харьков, 1963 г. Побочное дитя оборонной промышленности

Фото: streetmarket.ru

Сейчас полотеры чаще можно встретить в общественных местах, где нужно мыть и натирать до блеска просторные помещения, но есть модели и для бытового, домашнего использования, предназначенные для ухода за полами из натурального дерева. У современных полотеров есть несколько скоростей работы, эргономичные ручки и ролики, помогающие передвигать прибор.



Современный полотер: стоит около 14000 рублей

Соковарки

В многоярусной кастрюле-соковарке с сеткой для плодов и ягод, отделением для сока и нижним уровнем для горячей воды можно готовить сок без отжима: под воздействием пара он сам выходит из плодов, стерилизуется и сливается через трубочку прямо в стерильную банку. Плюс такой системы в том, что нет необходимости резать плоды так, чтобы они помещались в загрузочную горловину соковыжималки; нет шума, нет забившихся фильтров, которые трудно прочистить. К тому же сок сразу стерилизуется, поэтому хранить его можно долго. Многие используют соковарку и для прогона через нее домашних вин.

Минус тоже есть: очень неспешное приготовление сока: нужно несколько часов. С другой стороны, подставил банку, включил после закипания воды медленный огонь — и можно заниматься своими делами. Важный момент: современные устройства делаются из высококачественной нержавеющей стали, часто имеют капсулированное дно, что способствует равномерному его нагреву, удобные ручки. Есть и электрические соковарки, например, модель Rommelsbacher EE 1505, корзины в ней сделаны из термопластика, объем корзины для фруктов — 10 л, емкости для сока — 4 л. Советские соковарки бывали и алюминиевыми (не полностью инертный материал, вступал в реакцию с продуктами), с неровным дном, которое не годится для электроплит, и вообще эргономикой не блистали.



Современная соковарка

Сушуары

Фен с сушуаром — специальной шапочкой, в которую по гофрированной трубке поступал теплый воздух — в 60-е был просто «писком»: можно было накрутить волосы на бигуди или уложить в сетку и так сушить, фен закреплялся на поясе (у некоторых моделей в комплект входил ремень). Включил — и занимайся домашними делами. В ретро-рекламе как раз изображаются дамы с сушуарами на голове, феном на талии и с утюгом или пылесосом в руках.



General Electric Deluxe Pink: фен из 60-х

Фото: youtube.com



Сейчас сушуары вернулись, только отдельно от фенов: их делают универсальными — подходящими к любому фену. И реклама их выглядит совсем иначе: дамы в релаксе, с улыбкой и без утяжелителей. А все потому, что концепция поменялась: сушуар нужен не только для сушки и укладки (современные мощные фены со специальными насадками, стайлеры и термобигуди справляются с этими задачами лучше и быстрее), а для домашней косметологии: ламинирования волос, использования масок или ускорения воздействия красок.



Универсальный современный сушуар: стоит всего 400 рублей, подходит к любому фену

Скороварки

Советскую скороварку надо было как следует завинтить, а после приготовления стравить пар — все в ручную, и многие хозяйки опасались пользоваться такими штуками, хотя свекла варилась в них 20–30 минут вместо полутора-двух часов, мясо или твердокаменная фасоль — 40 минут. Наваристые солянки и борщи, язык, холодец, вареная сгущенка — что только не варили в скороварках. Историй «А у нас такая рванула — стекло выбила» — тоже достаточно.



Советская скороварка

Фото: pikabu.ru



Современный вариант — мультиварка с давлением или непосредственно электрическая скороварка. Сейчас есть много моделей с возможностью выбора уровня давления для разных типов продуктов, все происходит безопасно — специальные датчики следят за давлением и не допустят «перебора», перед выпуском пара прибор подается звуковой или даже голосовой сигнал, и, когда крышку можно открывать, он тоже предупреждает пользователя.



Мультиварка-скороварка: полностью безопасна